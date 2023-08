Des jeunes interviennent pour éviter la propagation d'un incendie sur un domaine viticole en Dordogne

15 pompiers de Bergerac et d'Eymet sont intervenus ce mardi soir à Rouffignac-de-Sigoulès. Photo d'illustration

Une exploitation viticole du Bergeracois a été touchée par un incendie ce mardi 8 août, vers 21 heures à Rouffignac-de-Sigoulès. Le feu a pris à cause d'un problème électrique sur un tracteur et il s'est propagé au bâtiment. Il n'y a pas de blessé, mais des dégâts matériels sur le bâtiment de 1.200 m² et dans le chai qui a été envahi par les fumées.

ⓘ Publicité

Des jeunes ont donné l'alerte

Selon le maire de Rouffinac-et-Sigoulès, Alain Castang. Ce sont des jeunes de la commune qui passaient par là qui ont vu les flammes sortir de ce hangar ouvert. Ils ont prévenu les pompiers et en attendant, ils ont utilisé un tuyau d'arrosage pour mouiller le sol et éviter que le feu se propage avant l'arrivée des secours.

Les 15 pompiers venus de Bergerac et d'Eymet ont permis d'éviter que les flammes ne touchent les autres bâtiments.