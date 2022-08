Quatre jeunes saisonniers de Dordogne arrêtés pour avoir monté un trafic de drogue

Ils étaient cuistot, ou serveurs le soir, dealers après le service. Quatre tout jeunes garçons, âgés de 18, 19 ans et 15 ans pour le plus jeune, ont été arrêtés dimanche dernier en pleine ville de Sarlat. Quatre copains de lycée qui vendaient de la cocaïne et de la résine de cannabis sur le réseau social Snapchat. Trois d'entre eux ont été condamnés ce jeudi 11 août par le tribunal judiciaire de Bergerac.

Leur petite entreprise était pourtant bien huilée. Il y a d'abord la nourrice, celui qui garde la drogue chez lui. Le vendeur. Le conditionneur. Tous les quatre ont été à l'école ensemble à Sarlat, c'est là qu'ils se sont connus. Ils habitent hors du département mais ils sont revenus pour l'été, pour travailler comme saisonniers. Deux d'entre eux sont serveurs, un troisième, cuisinier. Ca paie, mais visiblement pas assez, surtout qu'eux mêmes sont consommateurs de drogue.

1300 euros en liquide et des cocottes de cocaïne

Ils se mettent à vendre cocaïne et herbe sur Snapchat, un réseau social très utilisé par les jeunes. Les rendez-vous avec les clients ont lieu sur le vieux terrain de basket derrière l'école maternelle du Pignol. C'est le plus jeune - 15 ans à peine - qui joue le rôle du vendeur. Les gendarmes finissent par repérer leur manège. Ils les arrêtent les quatre garçons en flagrant délit. Dans la poche de l'un, 1300 euros en liquide. Près d'un autre, dans une cachette, des cocottes de cocaïnes. Et les enquêteurs retrouveront un demi-kilo de résine de cannabis chez l'un d'entre eux.

Les quatre jeunes n'avaient jamais eu affaire à la justice auparavant. Ils ont tout avoué en garde à vue. Présenté devant la Procureure de Bergerac dans le cadre d'une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité, les trois jeunes majeurs ont été condamnés à quatre mois de prison avec sursis, mille euros d'amende et une interdiction de paraître sur le territoire de la Dordogne ou de Sarlat. Le garçon de 15 ans comparaîtra devant le juge des mineurs au mois d'octobre.