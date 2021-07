Des joueurs de l'ASSE font la promotion de la vaccination contre le Covid dans une vidéo du gouvernement

Les joueurs de l'ASSE, VRP du gouvernement pour promouvoir la vaccination ! Sur son compte Twitter, le gouvernement a publié ce mercredi une vidéo montrant plusieurs Verts en train de recevoir une injection au vaccinodrome de la Salle Omnisport de Saint-Étienne.

Dans ce petit clip d'un peu plus d'une minute, on peut voir l'attaquant Denis Bouanga ou encore le défenseur Harold Moukoudi. "En temps que footballeurs, on est amené à côtoyer plein de personnes, donc c'est important de se sentir en sécurité et de mettre en sécurité les autres", explique face caméra Zaydou Youssouf. "Je connais des gens de mon âge à qui le Covid a fait beaucoup de mal donc ça touche tout le monde et il faut se protéger." Ces vaccinations datent, pour ces joueurs là, du 8 juillet dernier.