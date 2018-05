Mackenheim, France

Après avoir sorti plusieurs cartons rouges, l'arbitre du match de division 3 entre Mackenheim et Benfeld (Centre Alsace) a dû interrompre le match avant la mi-temps, car de violents incidents ont lieu sur la pelouse. Selon le président et les joueurs de l'AS Benfeld, les trois footballeurs noirs de leur équipe auraient été particulièrement visés par des injures racistes. Ils auraient été roués de coups par certains de leurs adversaires et des supporters. L’un d’eux a perdu connaissance et a failli avaler sa langue. Il souffre d'une fracture de la pommette et de la mâchoire. Selon Jean-Michel Dietrich, le président de l'AS Benfeld, il aurait aussi évité des coups de couteau. Les deux autres joueurs d'origine africaine ont été plus légèrement touchés. Ils ont porté plainte à la gendarmerie pour coups et blessures, injures racistes et tentatives de meurtre. Une enquête est en cours.

Le récit de Jean-Michel Dietrich, le président de l'AS Benfeld, sur les agressions dont ont été victimes ces joueurs à Mackenheim Copier

Du côté de l'AS Mackenheim, le président Philippe Jehl nous a brièvement répondu vendredi soir, en expliquant qu'il ne communiquerait sur le dossier qu'avec l'aval de son comité. Il a tout de même expliqué que la vérité serait rétablie et que 80% du récit des joueurs et du président de Benfeld était faux. Il s'est défendu aussi de toute attitude raciste.