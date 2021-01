Des lamas nourris aux sapins de Noël en Charente-Maritime

Une manière originale de recycler son sapin : le donner à manger aux animaux. C'est ce que fait le syndicat Cyclad, en charge des déchets du nord de la Charente-Maritime. Grâce à l'installation de points de collectes dans huit communes partenaires, 500 sapins ont pu être collectés en deux semaines. Ils sont ensuite envoyés à la ferme de Magné, à Sainte Gemme pour être donnés aux animaux. Les bêtes s'attaquent surtout aux épines et petits branchages. Le reste est broyé et sert au paillage.

Le syndicat de déchet Cyclad à l'origine du projet

Si cette idée a vu le jour, c'est grâce à Alexandre Boucherie du syndicat Cyclad. _"_J'avais vu ça sur un parc en Normandie et j'ai tout de suite pensé au parc de Magné" explique-t-il. Il aura fallu seulement deux mois pour concrétiser ce projet et récolter les 500 sapins.

Pour Henri Cook, le directeur adjoint de la ferme, ce don est une aide précieuse. Un seul sapin permet de nourrir 8 chèvres. L'ensemble représente également six mois de paillage. D'après lui, les animaux ne sont pas non plus mécontents de leurs nouveaux repas. " Au début ils sont assez retissant et observent, mais une fois qu'ils ont goutté, ils y reviennent assez rapidement", explique-t-il.

L'année prochaine, la collecte des sapins sera reconduite dans les villes partenaires du nord de la Charente-Maritime. Si le contexte sanitaire s'améliore, il sera possible de déposer directement son sapin à la ferme, et pourquoi pas nourrir soi-même les animaux.