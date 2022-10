Dès le 11 décembre, tous les TGV Strasbourg-Fribourg s'arrêteront à Europa Park

La SNCF précise son offre TGV pour aller directement en train à Europa Park. A partir du 11 décembre, tous les TGV Paris/ Fribourg s'arrêteront à Ringsheim, c'est à dire à Europa Park . Il y aura d'ailleurs deux allers retours en plus sur cette ligne chaque semaine. Ces trains auront aussi des arrêts à Champagne-Ardenne TGV et Lorraine TGV.

Le Paris-Ringsheim Europa Park coûtera 49 euros en deuxième classe. Le Strasbourg-Ringsheim Europa Park lui coûtera entre 15 et 17 euros. Seul bémol, presque tous les trains arrivent l'après midi en Allemagne.

Les nouveaux trains proposés par la SNCF pour desservir Europa Park depuis Paris via Strasbourg - SNCF

La SNCF promet aussi un aller retour en plus chaque semaine entre Bordeaux et Fribourg, via Europa Park et sans passer par Paris. A partir de 79 euros avec la carte avantage pour un Bordeaux/Fribourg.

Les premiers billets sont en vente depuis ce mercredi matin. Cette nouvelle desserte permet de se rendre directement en train depuis Strasbourg à Europa Park en 42 minutes. Et en 2h37 depuis Paris Est.