Des lettres anonymes envoyées aux sept curés d'origine africaine de Vaucluse

Sept prêtres vauclusiens d'origine africaine ont reçu la semaine dernière des lettres anonymes. Il y est écrit en français et en arabe "Allah Akbar". La gendarmerie renforce ses patrouilles autour de leurs paroisses, presbytères et églises.

Les lieux de culte, les presbytères et les paroisses de plusieurs communes de Vaucluse comme l'Isle-sur-la-Sorgue, Gordes , Aubignan ou encore le Thor et Sainte Cécile les vignes sont sous haute vigilance depuis quelques jours. Sept curés, tous d'origine africaine, ont reçu dans leurs boites aux lettres des courriers anonymes qui leur étaient nominativement adressés. Sur la lettre manuscrite, la même pour tous les sept, on peut y lire en français et en arabe "Allah Akbar". Le diocèse a immédiatement prévenu la gendarmerie.

Il faut le prendre au sérieux sans verser dans la psychose.

Le vicaire général Pascal Molemb assure qu'il n'y a pas de menace de mort dans ces lettres mais "ce n'est pas amical, il faut le prendre au sérieux sans verser dans la psychose. _On ne fuira pas, on restera dans nos églises mais nous devons rester méfiants_." Des patrouilles sont renforcées dans les sept paroisses concernées. Les lieux de culte sont déjà sous surveillance depuis des semaines mais cette fois les lieux de vie des prêtres sont aussi protégés.

Le diocèse n'a pas pour l'instant porté plainte mais s'en réserve le droit. Il y a une quinzaine de membres du diocèse de Vaucluse d'origine africaine sont sept curés. Les autres curés n'ont pas reçu de lettre.