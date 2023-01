Des locataires de la Semis victimes de mails frauduleux

Des personnes mal intentionnées profitent de l'attaque informatique qu'a subie la Semis le 12 décembre pour envoyer des mails frauduleux aux locataires. Le message reçu par certains locataires, les invite à régler le montant du loyer en enregistrant un nouveau relevé d'identité bancaire. Mais depuis la cyber-attaque, il n'est plus possible de régler son loyer par prélèvement ni par virement auprès de la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge. La Semis invite donc ses quelque 4000 bénéficiaires à faire preuve d'une extrême vigilance face à ces tentatives d'hameçonnages et rappelle les différentes manières de procéder au paiement du loyer :

par chèque à l'ordre de la Semis (en indiquant votre numéro de client au dos du chèque),

à l'ordre de la Semis (en indiquant votre numéro de client au dos du chèque), par carte bancaire via leur site internet ( www.semis17.com → sur la page d'accueil → onglet paiement en ligne),

( www.semis17.com → sur la page d'accueil → onglet paiement en ligne), par carte bancaire en téléphonant à la Semis au 06 75 37 30 64 ou 06 78 67 03 08,

au 06 75 37 30 64 ou 06 78 67 03 08, en dernier recours, en espèces dans les locaux de la SEMIS (52 Cours Genêt, Saintes)

Pour tous ceux qui auraient un doute sur un mail, la directrice générale de la société, Nathalie Castaing-Couraud, incite les personnes à se rapprocher des différents services de la Semis pour être sûr.

Après la cyberattaque du mois dernier, la Semis se remet en route

Un mois après l'attaque informatique, la Semis se remet petit à petit en route et fait son maximum pour que revienne à la normale au plus vite. La société a fait appel à un prestataire extérieur pour essayer de récupérer les données entièrement cryptées par les pirates informatiques. Des échantillons ont "t" récupérés et la directrice générale espère que toutes les données à la fois locatives et patrimoniales pourront être sauvées. Depuis quelques jours déjà, la téléphonie a pu être rétablie et les anciens numéros de la Semis sont à nouveau joignables.