Des locaux du club de rugby de Mayenne saccagés, une plainte a été déposée

Mayenne, France

Les responsables du club de rugby de Mayenne se disent choqués et en colère. Le club house du Rugby Olympique Mayennais a été vandalisé cette semaine. Selon le président du club, Augustin Roland, "le club house a été cambriolé à trois reprises, en trois jours (entre le 25 et le 28 mai). Lors de la dernière intrusion, tout le local a été entièrement saccagé : _vols de matériels, tags, excréments_". Une télé a été volée, des cafetières, des congélateurs et des réfrigérateurs ont été dégradés.

Le club house du club de rugby de Mayenne est saccagé. © Radio France - Augustin Roland

Une plainte a été déposée et une enquête est ouverte. De leurs côtés les gendarmes de la Mayenne expliquent qu'ils vont intensifier leurs rondes autour du club house.

Les responsables du club de rugby de Mayenne n'ont pas encore chiffré les dégâts, mais ils les estiment à près de 3.000 euros. Ils en appellent "au soutien et à la générosité du monde du rugby et des Mayennais pour pouvoir se remettre de cette épreuve et repartir dès la saison prochaine".