Yonne, France

Dans certaines communes icaunaises comme Joigny, Avallon, ou encore Saint-Sauveur-en-Puisaye, des logements seront mis à disposition pour les internes dans le cadre de leurs études en médecine. Sous les conseils de nombreux médecins, ces maisons seront réhabilitées afin de leur donner envie de rester dans la région, une fois diplômés.

« Ce qui est difficile dans nos campagnes, c'est de se retrouver dans un appartement isolé»

Ces lieux d'accueil permettent aux étudiants de profiter d'un peu de compagnie le soir en rentrant d'une longue journée de travail. "On nous a demandé de faire des chambres individuelles avec un espace commun. Nous avons remarqué que, ce qui est difficile dans nos campagnes, lorsque ce sont des étudiants qui arrivent des villes, c'est de se retrouver dans un appartement isolé" explique Claudie Billebaux, première adjointe à la mairie de Saint Sauveur. Les internes en formation à la maison de santé de la commune seront accueillis dans une maison rénovée, située au cœur du village. Les travaux débuteront fin mars. La maison sera capable de les accueillir dans le courant du premier trimestre 2019.

Un projet devenu réalité

La première maison à ouvrir ses portes est celle de la ville de Joigny. Avec des travaux qui auront coûté près de 220 000 euros, 6 logements seront prêts à accueillir des internes à partir du mois de mai. Pour le maire, Bernard Moraine, tout a été prévu afin de rendre aussi agréable que possible leur hébergement : « c’est face à la vieille ville, c’est une vision de Joigny de toute beauté et on est à 150 mètres de l’hôpital, c’est vraiment une situation idéale ».

Une dizaine de logements vont être construits à la fin de l’année 2018 à Avallon. La fin des travaux est prévue pour le mois de novembre 2019.

Une lutte contre la désertification médicale

L’objectif de ce genre d’investissement est en premier lieu de faciliter la vie des internes. Mais une autre finalité est espérée à la suite ce projet. Bernard Moraine souligne le fait que la région et notamment Joigny, ont subi une forte désertification médicale : « Les jeunes icaunais qui sont partis à Dijon ou à Paris reviennent que peu souvent sur le territoire icaunais et nous, on aimerait bien qu'ils reviennent ».

Une attractivité grandissante pourrait être alors la solution afin de contrecarrer la fuite des médecins vers les grandes villes. « Sur cette période de 6 mois qu’ils vont passer au cours de leur internat a Joigny, ils vont tellement aimer la ville et son territoire qu'ils vont décider de s'y installer et de visser leur plaque ! » ajoute-t-il.