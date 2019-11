Des lycéens de Versailles intoxiqués après avoir vapoté une drogue de synthèse

Versailles, France

C'est l'une des nouvelles drogues à la mode chez les jeunes aujourd'hui. Le PTC (pour "pète ton crâne") serait responsable de l'intoxication de trois lycéens scolarisés à Jules-Ferry, à Versailles. Deux adolescents de 16 ans et un autre de 15 ans se sont sentis mal samedi en début d'après-midi, après avoir inhalé cette drogue de synthèse contenue dans une cigarette électronique. Des analyses toxicologiques doivent encore le confirmer.

Les effets du cannabis, en plus fort

Face au malaise des trois jeunes, le personnel du lycée a appelé les secours. Par la suite, une mesure de confinement de l'établissement a été ordonnée une bonne partie de l'après-midi. On ignore encore comment ils se sont procurés la drogue. Le parquet de Versailles a ouvert une enquête pour "administration de substance illicite".

Le PTC, aussi appelé Buddha Blue, est facilement trouvable sur Internet. La drogue est peu chère, et grâce à sa forme liquide adaptée aux e-cigarettes, elle est beaucoup plus discrète à la consommation. Niveau sensations, les spécialistes la compare au cannabis mais avec des effets secondaires beaucoup plus violents, et de fait, beaucoup plus difficile à supporter.

Risque d'overdose mortelle

Cette intoxication, si elle est confirmée, ne serait pas une première : selon nos confrères de France Bleu Normandie, dans le Calvados, on recense 17 cas de malaises liés à la prise de cette drogue depuis la rentrée scolaire. En Europe, deux personnes ont fait une overdose mortelle.