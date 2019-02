Des lycéens rochelais sensibilisés au harcèlement scolaire

La Rochelle, France

Une phrase méchante répétée plusieurs fois, des messages insultants sur les réseaux sociaux... Le harcèlement en milieu scolaire peut commencer comme ça. Ce jeudi, près de 300 élèves de 2de du lycée générale et du lycée professionnel Fénelon de la Rochelle ont pu appréhender d'un peu plus près ce qu'est ce harcèlement. Depuis 2014, le groupe scolaire est d'ailleurs engagé dans un programme de prévention contre le harcèlement à l'école.

Un programme, qui au début, reposait simplement sur une campagne d'affichage, et qui s'est étoffé au fil des ans. On se souvient qu'en 2015, un clip vidéo réalisé par des lycéens et intitulé "Relève-toi" avait été tourné avec la participation de l'artiste Lhomé, un maître du slam. Cette fois, il s'agit de confronter les élèves à des "grands témoins", qu'ils aient été victimes eux-même de harcèlement, ou qu'ils poursuivent les auteurs de ces agressions.

Victime de harcèlement, elle a écrit un livre-testament

Face à une soixantaine d'élèves, Noémya Grohan raconte ses années de souffrance au collège, durant lesquelles elle a été victime de harcèlement. Des violences physiques mais surtout des violences morales, des moqueries, des injures , des messes basses. "Pendant ces quatre années de collège, j'encaissais, j'intériorisais... comme si j'étais morte de l'intérieur", se livre la jeune femme.

Noémya n'a pas su trouver d'oreille pour l'écouter, et s'est murée dans le silence, sans oser en parler. Elle s'est, en désespoir de cause, réfugiée dans l'écriture pour mettre, sur le papier, toute sa souffrance.

Un livre testament © Maxppp - Catherine Berchadsky

Le titre de l'ouvrage "De la rage dans mon cartable" en dit long sur l'état d'esprit de la collégienne, qui avoue avoir écrit un testament, avant qu'il ne devienne un livre : " Il n'était pas destiné à être publié par une maison d'édition, quand je l'ai écrit, j'étais au fond du trou, j'avais plus aucun espoir, en vrai c'était une sorte de testament que j' adressais à ma mère".

Dans la salle de classe, les élèvent semblent mesurer le poids des mots. Un jeune élève lève le bras pour poser une question: "Avez-vous pensé à vous suicider ?" interroge timidement le garçon. Noémya ne s'en cache pas, mais dit avoir trouvé refuge dans l'écriture de son livre.

Noémya Grohan © Radio France - Catherine Berchadsky

Des amendes et de la prison ferme

Aux cotés de Noémya, c'est un policier du commissariat de La Rochelle, Laurent Lebreton, investigateur en cybercriminalité. Il met en garde les adolescents contre les techniques de harcèlement. Le policier évoque par exemple le happy slapping, ou ''gifle joyeuse", une technique de vidéolynchage qui se pratique à deux : un premier individu donne une gifle à quelqu'un dans la rue pendant qu'un complice filme la scène, avant de mettre la vidéo en ligne sur le web.

Laurente Lebreton et Noémya Grohan © Radio France - Catherine Berchadsky

Autre technique très en vogue, le revenge porn ou vengeance pornographique. Il s'agit le plus souvent d'un ex-petit ami qui poste des photos intimes de son ancienne conquête, explique le policier. "On en voit de plus en plus , il y a même des sites spécialisés", met en garde Laurent Lebreton.

Il rappelle aussi que la loi s'est durcie : "Il y a désormais des circonstances aggravantes quand les harceleurs ont recours aux "stad", système de traitement automatique des données," c'est le terme générique pour parler des smartphones et autres tablettes. Les peines de prison pour harcèlement peuvent atteindre plusieurs années de prison ferme, et plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amendes.