Des magistrats et des policiers mobilisés à Montpellier contre la réforme de la police judiciaire

Une petite centaine d'officiers de police judiciaire et de magistrats se sont mobilisés ce lundi midi devant la Préfecture de l'Hérault. Ils ont répondu présent à l'appel de l'Association nationale de police judiciaire (ANPJ). La plupart des officiers de police étaient masqués pour rester anonymes.

Ils ont fait entendre leur colère contre le projet de réforme de la police judiciaire. Cette réforme vise à placer les services de la police judiciaire sous l'autorité du Directeur départemental de la police nationale qui dépend directement du préfet.

Actuellement, la police judiciaire est sous l'autorité du Directeur central de la police judiciaire. Leur compétence n’est donc pas limitée au département. Dans son projet, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, prévoit de les faire travailler aux côtés des enquêteurs de sécurité publique, en charge de la délinquance du quotidien.

"La criminalité organisée, ça ne se fait pas à 50 %, ça se fait à 100 % sept jours sur sept, nuit et jour." — Nathalie de la Police Judiciaire de Montpellier

Nathalie travaille dans la Police Judiciaire de Montpellier. Elle est membre de l'Association Nationale de Police Judiciaire et dénonce les conséquences de cette réforme sur les conditions de travail de la PJ : "l'idée de la réforme, c'est de prendre les fonctionnaires de la PJ, de les saupoudrer parmi les effectifs de la sécurité publique de l'investigation pour essayer de les aider à traiter l'ensemble des procédures. Si on fait ça, ça veut dire qu'on ne pourra plus traiter notre cœur de métier qui est la criminalité organisée. Ou en tout cas, on le fera à temps partiel. Et la criminalité organisée, ça ne se fait pas à 50 %, ça se fait à 100 % sept jours sur sept, nuit et jour."

Soutien des magistrats

Des magistrats étaient présents pour soutenir les officiers de la police judiciaire. Comme Aurélien Vitrac, juge d'instruction à Montpellier et délégué régional adjoint du syndicat de la magistrature. Il considère qu'il est nécessaire que cette réforme ne passe pas pour que la police judiciaire puisse continuer à faire des enquêtes de fond : "la police judiciaire a une technicité particulière pour effectuer un travail de fond et démanteler des réseaux." Autre problème dénoncé par l'Association nationale de Police Judiciaire : avec cette réforme, les officiers de la PJ ne seront plus sous l'autorité des magistrats, mais sous celle du Préfet. Il y aurait donc un risque de perte de confidentialité des enquêtes.

Aurélien Vitrac l'affirme aussi : "il y a un véritable enjeu de caporalisation des services enquêteurs par l'autorité administrative et l'autorité préfectorale. Demain, ce sera le préfet qui sera le chef direct de l'ensemble des policiers, y compris ceux qui ont pour mission première de faire des missions de police judiciaire. Pourtant la loi dit que ce sont nous : magistrats, procureurs de la République en phase d'enquête ou juge d'instruction, qui dirigeons l'enquête judiciaire. Mais si nous ne sommes pas l'autorité hiérarchique de ces policiers-là, nous ferons un travail, mais sans moyens." Il ajoute "il risque d'y avoir des enquêtes bâclées."

L'Association nationale de police judiciaire assure n'avoir eu aucune discussion avec le ministre de l'Intérieur pour le moment.

