Des maillots de football floqués "Mohammed Merah" : deux hommes condamnés pour apologie du terrorisme à Colmar

Deux hommes de 21 et 23 ans ont été condamnés à trois et quatre mois de prison avec sursis vendredi 10 mars par le tribunal correctionnel de Colmar pour apologie du terrorisme. Originaires de Colmar et Sélestat, ils avaient fait confectionner en juin 2022 un maillot de football du club de Toulouse, floqués du nom de Mohammed Merah et du chiffre 7. Un chiffre qui correspond au nombre de victimes du terroriste en 2012 à Toulouse et Montauban.

L'obligation d'effectuer un stage de citoyenneté

L'un des jeunes avait porté le maillot à plusieurs reprises à Colmar, l'autre l'avait pris en photo et diffusé sur Twitter début 2023. Des photographies du drapeau du groupe terroriste Daesh et des terroristes Cherif et Said Kouachi, Abdelhamid Abdaaoud, Amedy Coulibaly ont été retrouvées dans les téléphones portables des prévenus, ainsi qu'une photo torse nu avec la légende suivante : "Mohammed Merah serait fier de moi s'il était encore en vie". Un fusil de chasse et des cartouches, acquis clandestinement ont été retrouvés chez un des prévenus.

Le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, le Conseil représentatif des institutions juives de France, délégation de Toulouse, et le Toulouse football club s'étaient constitués parties civiles. Leur peine a été assortie d'un sursis probatoire de deux ans et de l'obligation d'effectuer un stage de citoyenneté.