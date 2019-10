Plus de 3.000 élèves du groupe scolaire La Croix Rouge à Brest ont reçu des mails injurieux dans la nuit de samedi à dimanche. C'est la messagerie d'un de leurs camarades qui a été utilisée.

Des mails "inappropriés" envoyés à plus de 3.000 élèves d'un groupe scolaire de Brest

Plus de 3.000 élèves ont reçu les mails injurieux

Brest, France

Des mails qualifiés d' "injurieux et inappropriés" : dans la nuit de samedi à dimanche, plus de 3.000 élèves du collège et lycée du groupe scolaire privé La Croix Rouge, à Brest, ont reçu ces messages.

C'est la boite mail d'un de leurs camarades en lycée pro qui a été utilisée, visiblement sans qu'il le sache : le jeune a porté plainte avec son père, comme l'a fait le directeur d'établissement pour usurpation d'identité.

L'enquête devra déterminer si la messagerie en question a été piratée ou si le mot de passe était connu de la personne à l'origine de ces mails.