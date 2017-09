Deux maisons menacent de s'effondrer à Romans-sur-Isère : plusieurs familles évacuées

La mairie de Romans-sur-Isère, dans la Drôme, a pris un arrêté d'urgence impérieuse pour engager immédiatement des travaux.

Des maisons menacent de s'effondrer à Romans-sur-Isère, en centre-ville, ce lundi après-midi. Les cinq logements voisins ont du être évacués. Quatre couples au moins doivent être relogés.

Un arrêté de péril imminent

La municipalité a pris un arrêté de péril imminent pour lancer immédiatement les travaux de sécurisation nécessaires. Ces deux maisons à l'angle de la rue du Berger et de la rue de l'Escot sont abandonnées depuis des années. La toiture d'une des deux maisons est déjà tombée. Depuis le début de lundi après-midi ce sont les pierres des murs qui tombent.

Voisins inquiets

Ce sont les voisins inquiets, qui sont sortis de chez eux et ont alerté les secours ce lundi vers 13h45. La mairie a engagé des travaux de sécurisation immédiatement. Les engins doivent faire tomber la toiture de la seconde maison abandonnée et demain ce sont les murs de ces deux maisons qui seront arasés. Par précaution l'alimentation électrique dans le secteur a également été coupée.

Triste précédent

A Romans, sans doute plus qu'ailleurs, on ne veut prendre aucun risque avec ce type de situation. Personne n'a oublié le drame de juin 2016, sur le quai Chopin. Un immeuble entier s’était effondré, une habitante de 79 ans avait perdu la vie et six autres occupants avaient été blessés.