Des maraîchers manchois impliqués dans un trafic de pesticides interdits

C'est dans un communiqué transmis ce jeudi 19 novembre que le parquet de Coutances revient sur une enquête au long cours qui a permis d'établir que plusieurs maraîchers manchois ont fraudé depuis 2018 en continuant d'épandre des pesticides interdits importés clandestinement d'Espagne. Tout débute en juin dernier, suite à un signalement de la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires. Elle fait état de suspicions d'utilisation de ces produits par certains producteurs de légumes du Coutançais. Il est question d'épandage de dichloropropène sur des cultures autour de Coutances.

Opération coordonnée au début du mois

Le parquet de Coutances décide alors d'ouvrir une enquête préliminaire sur la base de ce signalement et saisit le groupement de gendarmerie départementale de la Manche, la section de recherches de la Gendarmerie de Caen, le Groupe Interministériel de Recherches de Caen, et l’office central de lutte contre les atteintes à l’environnement. Les 4 et 5 novembre derniers, une action coordonnée est menée dans les départements de la Manche, du Gard et des Pyrénées-Orientales.

14 maraîchers impliqués

Dans ce cadre 20 personnes ont été auditionnées pour certaines, sous le régime de la garde à vue. Parmi elles, 3 importateurs-revendeurs, 3 transporteurs, mais aussi 14 maraîchers ayant utilisé les produits clandestins. La majorité des personnes mises en cause a reconnu avoir participé à l’importation et à l’usage de ce produit phytosanitaire.

23 tonnes de produits saisies

A ce stade, l’enquête révèle que, depuis 2018 (date de l’interdiction), près de 80 tonnes de produits interdits ont été importés illégalement d’Espagne et ont été utilisées et répandues, sur plusieurs hectares dans le secteur de Créances. Plusieurs saisies ont également été effectuées et notamment 23 tonnes de produits interdits non encore utilisés. Les différents acteurs présumés de ce trafic font l'objet de poursuites entre autres, pour mise sur le marché, détention, utilisation en bande organisée de produits non autorisés. Les investigations sont toujours en cours.