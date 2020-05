Des Marnais lancent des masques à l'effigie de Johnny Hallyday

Le masque représente le visage de Johnny Hallyday et une guitare rouge

"Johnny, on l'a à l'intérieur, on l'a dans le coeur." Et bientôt sur le bout du nez. Jacky Blavier, le président sparnacien de 100% fan de Johnny Hallyday, est fier de cette idée construite avec Jean-Noël Gournay, un autre membre de l'association. Un masque de protection à l'effigie de Johnny. Une guitare rouge d'un côté, le rockeur de l'autre ("La photo qu'il y avait à la Madeleine le jour de son enterrement").

"Quitte à mettre un masque, je préfère en mettre un de mon idole, raconte Jacky Blavier. J'aurai le privilège d'avoir Johnny sur le visage." Un moyen efficace pour ne pas passer inaperçu dans la rue : "Ça permettra de reconnaître les fans de Johnny Hallyday. Nous sommes identifiables avec ce masque. Ça crée du contact, les gens vont forcément venir vers nous grâce à cela."

Des masques uniques

La confection est gérée par une entreprise rémoise qui devrait livrer les masques la semaine prochaine. Les 300 exemplaires ont déjà tous été précommandés et vendus 5 euros pièce, exclusivement à des membres de l'association à travers la France. L'association ne compte pas en produire de nouveaux : "le but, ce n'est pas d'en faire un business", conclut Jacky Blavier.

L'association 100% fan de Johnny Hallyday, de Rock'n'Roll et de Blues n'en est pas à son coup d'essai sur le plan des idées innovantes. La structure propose aussi des boîtes de chocolats et des bouteilles de champagne "spéciales Johnny".