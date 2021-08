Des tags avec les noms de policiers ont été retrouvés dans un "coin de deal" du quartier Saint-Eloi. Quatre jours plus tard, ils n'ont pas encore été effacés par la municipalité... Ce qui agace les syndicats de Police.

Insultes et menaces de mort contre des policiers sur les murs du quartier Saint-Eloi à Poitiers

Samedi 21 août au matin, des menaces de morts à l'attention de policiers de Poitiers sont découvertes sur les murs du quartier Saint-Eloi. Notamment, des menaces avec les prénoms de certains policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) de Poitiers. Une plainte a été déposée et une demande d'effacement immédiat par la municipalité de Poitiers. Mais quatre jours plus tard, les tags sont toujours là.

Une infraction pénale

Parmi les tags, "La vente de stup' c'est fini, maintenant on passe au braquage", ou encore "Couvre-feu à 22 heures pour vous la police, sinon garde à vous !"

"Ce qui nous met en colère, c'est que les inscriptions n'aient pas été immédiatement enlevées" explique Alain Pissard, du syndicat Unité-SGP/FO police. Laisser ces tags pendant plusieurs jours indigne. Selon Alain Pissard, "quand des inscriptions sont découvertes sur les murs du centre-ville et de bâtiments publics, c'est effacé dans journée..."

Le lieu est, selon la police de Poitiers, un "coin de deal" et un "point de cristallisation de tensions." © Radio France - Police de Poitiers

Une plainte a été déposée par le directeur départemental de la sécurité publique. "Menaces et injures, c'est une infraction pénale", rappelle Alain Pissard. "La police est déjà suffisamment l'objet de violences et d'injures au quotidien, alors on réitère notre demande d'effacement immédiat de ces tags."

La police est habituée à ce type d'inscriptions, tant au niveau national que dans la Vienne. "Mais évidemment nos collègues dont le nom est affiché sont affectés", note Alain Pissard. "Quand son prénom est dévoilé, on se demande quel autre élément de vie privée a fuité..."