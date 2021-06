Des menaces de mort et d'attentat contre la synagogue et le maire de Béziers

C'est un courrier rédigé à la main dans lequel l'auteur s'en prend violemment aux juifs, en les qualifiant de "race de merde", et de "parasites et de cancer de l'humanité", qu'il dit détester. L'individu affirme être "très armé" et avoir acheté notamment "deux kalachnikovs". Il indique par ailleurs vouloir passer à l'acte quand "la synagogue sera pleine de vermine" pour "faire plus de carnage qu'au Bataclan", en référence à la tuerie perpétrée à Paris le 13 novembre 2015. Enfin, l'auteur termine en écrivant qu'il ira ensuite "vider son chargeur" sur le maire de Béziers Robert Ménard, sur sa femme et leurs enfants.

Depuis trente ans qu'il chapeaute la communauté juive du biterrois et ses quelques 150 familles, Maurice Abitbol avait déjà reçu et signalé des lettres anonymes d'insultes, mais jamais de menaces aussi violentes et explicites. Le représentant de la communauté juive, qui remercie la police, la préfecture mais également les chefs religieux des communautés musulmanes et chrétiennes du soutien apporté ces dernières heures, nous indique avec étonnement que le courrier reçu aurait été signé, avec un nom et une adresse dans la région. Reste à savoir s'il s'agit des coordonnées réelles de l'auteur.

Maurice Abitbol nous confie que sa communauté vit en paix avec les autres et avec l'immense majorité de la population héraultaise. Dans un contexte cependant tendu ces dernières semaines, notamment avec le conflit israélo-palestinien, il avait tout de même fait le choix d'installer un vigile devant la synagogue, au moment des offices.

Robert Ménard joint par FBH : "On peut toujours dire que c'est un cinglé, mais un cinglé peut tuer des gens"

"C'est menaçant, injurieux, dangereux. Dans le contexte actuel, on ne sait jamais sur quoi cela peut déboucher" a réagi Robert Ménard. "Il faut dire à ces gens que cela finira devant la justice, que l'on mettra tout en oeuvre pour les trouver et les sanctionner", a-t-il ajouté sur France Bleu Hérault.

Des investigations et une enquête ouverte

Le procureur de Béziers nous indique qu'une enquête a été ouverte dès lors que le parquet a été informé des faits, pour "menaces de crimes contre les personnes en raison de la race, l'ethnie, la Nation ou la religion" et pour "menaces de mort contre des élus". En revanche, le parquet national antiterroriste "n'a pas estimé nécessaire jusqu'à présent" de se saisir de cette affaire.