Béziers, France

Pour un déficient visuel, choisir son menu au restaurant relève parfois du casse-tête ou demande beaucoup de patience. Les serveurs ne sont pas toujours disponibles et les cartes en braille, trop onéreuses, restent rares. C'est pour cette raison que la Jeune chambre économique de Béziers sensibilise depuis plusieurs mois les restaurateurs du biterrois et ceux de la communauté de communes la Dominitienne (Cazouls-Lès-Béziers, Colombiers, Maureilhan, Montady et Nissan-Lez-Ensérune, Lespignan, Vendres et Maraussan), pour qu’ils s’équipent de cartes de menu sonores destinées aux aveugles et aux malvoyants.

Cette idée originale a été lancée dans le nord de la France à Saint-Omer en 2015 avec le soutien de la Macif.

L’outil est désormais déployé dans 40 villes de France

Les restaurants français sont de plus en plus nombreux à s'équiper afin de proposer ce service aux personnes dans l'incapacité de lire une carte. Ces derniers peuvent choisir leur menu en l'écoutant au lieu de le lire en braille. Plus d’une centaine d’établissements dont des étoilés sont déjà équipés. Dans l’Hérault, deux restaurants viennent de le faire à Colombiers (Au Lavoir), et Valras (Le Charmy).

"Plus besoin d’être accompagnés pour aller au restaurant, se félicite Robert Jardi, le représentant de la Fédération des aveugles de France à Béziers. Ces menus sonores vont changer notre quotidien."

Robert Jardi le représentant de la Fédération des Aveugles de France à Béziers Copier

La Jeune chambre économique de Béziers est à l’origine de cette initiative dans le département. Elle va d’ailleurs, courant octobre, poursuivre sa campagne de sensibilisation des professionnels, pour qu’ils soient bien plus nombreux s’équiper d’ici l’été prochain.

Des kits prêts à l’emploi à la disposition des restaurateurs

Les restaurateurs qui le souhaitent ont à leur disposition un kit prêt à l'emploi dans equel se trouve un dictaphone (il est possible d’enregistrer plusieurs menus). Un investissement de 80 euros à la charge du professionnel. Il bénéficie d’un accompagnement de la jeune chambre économique.

Un menu enregistré vocalement sur un dictaphone

Cet investissement est beaucoup moins onéreux qu’un menu en braille, qui n’est d’ailleurs pas déchiffré par tous les non-voyants. La Jeune chambre économique de Béziers a déjà sondé plusieurs restaurateurs, désireux de s’équiper, notamment dans le biterrois.

Hellène Carles, la présidente de la Jeune chambre économique de Béziers espère "une adhésion de plus en plus forte des restaurateurs" d'ici l'été prochain. "Ils ont pris conscience de l’intérêt d'adhérer à ce dispositif."

Hellène Carles, la présidente de la Jeune Chambre Economique de Béziers Piemonts Littoral Copier

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez joindre la jeune chambre économique à l'adresse suivante : jcebpl@gmail.com.