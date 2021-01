Des parents d'élèves scandalisés par la suppression des menus sans porc dans les cantines scolaires de Béziers

Des voix s’élèvent à Béziers contre les nouveaux repas proposés aux enfants des écoles élémentaires. Depuis la rentrée des classes ce lundi la ville a modifié ses menus. Les 4.186 élèves qui mangent à la cantine ont le choix entre un menu végétarien du lundi au vendredi ou alors un menu classique. Le menu sans porc proposé jusqu'à la fin de l'année 2020 a été supprimé par la ville de Béziers.

Une trentaine de parents d'élèves des écoles Edouard-Herriot et Louis-Pasteur sont vent debout contre cette décision. "Nous sommes sans doute beaucoup plus de parents", explique une maman musulmane. "Ce changement est tout récent. Nous allons sonder les autres écoles, faire signer des pétitions." Ces repas sans porc existaient avant l’élection de Robert Ménard à la mairie de Béziers en 2014. Ils ont été maintenus au cours de son premier mandat avant de les retirer à l'occasion du changement de gestionnaire.

"Quelque part, la ville de Béziers nous impose de prendre le menu végétarien."

"Nous n'avons pas le choix finalement, explique cette maman de deux fillettes de deux et cinq ans. Mes enfants ne mangent pas de porc. Je n'ai plus la garantie de ne pas en avoir dans le menu classique. Je suis contrainte de les priver de protéines et de leur imposer le menu végétarien. Mes enfants ne comprennent pas."

''Le menu proposé est ambigu. C'est scandaleux'' Copier

"Avant, il y avait ce menu sans porc, le jeudi, le menu végétarien. Aujourd'hui nous n'avons aucun choix."

Ce changement lié à un nouveau prestataire aurait été réalisé sans aucune concertation préalable, expliquent les représentants locaux de la FCPE. "Nous avons découvert ces menus à la fin des vacances scolaires."

"C'est scandaleux, déplore Christophe Pavageau, le président de la FCPE 34. Les enfants ont besoin de repas équilibrés. C'est malheureusement parfois le seul de la journée pour des familles en grande difficulté".

''Je ne vois pas pourquoi Robert Ménard a pris cette décision, si ce n'est que purement politique'' Copier

SOS racisme dénonce l'absence de concertation

"Il est absolument faux de dire que les familles n'ont été averties que par mail quelques jours avant la rentrée", précise la ville de Béziers dans un communiqué. "Elles l'ont été via des flyers et lettres d'information dans les cartables des enfants début décembre. Ceux-ci exposaient les changements à venir au 1er janvier 2021 et la nécessité de faire un choix entre menus classiques et menus végétariens. Et, en effet, les familles ont été relancées durant les vacances scolaires."

Ce n'est pas la première fois que les repas de la ville sont mis en cause, dénonce le représentant de SOS Racisme dans le Biterrois.

"La suppression de repas de substitution porte atteinte à la laïcité. Elle porte un coup de canif au vivre ensemble."

''Ces enfants bénéficiaient de menus qui convenaient à tout le monde. Ce changement crée un malaise dit Meddy Nedir, le représentant de SOS Racisme dans le BIterrois Copier

"Robert Ménard ne peut ignorer que la restauration scolaire est une problématique centrale pour beaucoup de familles, que ce soit sur les plans culturel, nutritionnel, sanitaire ou médical. Dès lors, la suppression de repas de substitution incluant de la viande, du poisson ou des œufs, repas qui ont permis depuis plusieurs décennies à des générations d’enfants de confessions juive et musulmane de manger à l’école publique avec tous leurs camarades, porte atteinte à un important facteur d’intégration sociale et de convivialité."

La mairie de Béziers ne souhaite pas réagir et donner davantage d'ampleur à une polémique qui n'existe pas, mais précise cependant : "La Ville de Béziers ne prive aucun enfant de viande, qu'il soit de confession juive ou musulmane. Le sous-entendu est particulièrement odieux et inacceptable. Les familles ont été prévenues assez tôt." D'ailleurs pour leur permettre de s'inscrire en menus classiques ou végétarien, aucun menu comportant du porc ne sera servi au cours des 15 premiers jours de cantine.

"Les services municipaux ne reçoivent jamais de revendications de la part de familles de confession juive, au contraire de certaines familles de confession musulmane qui, en plus de bénéficier de repas sans porc, étaient de plus en plus nombreuses à demander de la viande certifiée "halal". Ces mêmes familles imposaient à leurs enfants de ne pas manger la viande présente dans leur assiette, ce qui augmentait mécaniquement le gaspillage alimentaire. Par ailleurs, il est étonnant qu'une association comme SOS Racisme, prétendument attachée à la laïcité, ne se félicite pas de la mise en place de menus végétariens ne faisant aucune distinction entre les religions''

"Les revendications religieuses n'ont pas leur place à la cantine et la jurisprudence est constante à ce sujet." (cf. décision du Conseil d'Etat du 25 octobre 2002). ''

Le jour de la rentrée, sur les 4.186 élèves mangeant à la cantine (hors paniers repas), 3.576 ont opté pour les menus classiques, 444 pour les menus végétariens, et 46 pour les menus classiques + vegan (120 menus végétariens + vegan).