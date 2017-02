Propos haineux sur son compte Facebook : le patron du FN 44 dit s'être fait pirater

« Défoncer le crâne des Femens à coups de pompes », « essayer la zoophilie » avec Christiane Taubira. Des commentaire signés par le patron du Front National 44, Alain Avello depuis son compte Facebook. C'est un journaliste du site Buzzfeed qui a exhumé ces propos. L’intéressé dit avoir été piraté.

" C'est une fâcheuse histoire", explique Alain Avello, le nouveau responsable du Front National de Loire Atlantique et membre du conseil stratégique pour la campagne présidentielle de Marine Le Pen.

Les commentaires exhumés par le journaliste de BuzzFeed Jules Darmanin, datent de 2012 et 2013. Et ils sont pour le moins gênants pour le professeur de philiosophie d'un lycée de La Roche-sur-Yon et cadre du Front National en Loire Atlantique.

Le journaliste recence d'abord des commentaires racistes à propos de l'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira. " Tu devrais essayer la zoophilie pourtant, c'est nice !"

A propos de Chrisitane Taubira: "Tu devrais essayer la zoophilie pourtant, c'est nice". - Capture d'écran BuzzFeed France

En 2013, le compte d'Alain Avello s'attaque ensuite aux Femen. "Putes dégénérées ! Me donne envie de leur défoncer le crâne à coup de pompes", voit-on écrit. Commentaire qui a reçu deux "jaime". Avant d'ajouter " On fera un blog avec les photos des crânes défoncés d'où sortiront des bouts de cervelle: "les FEMEN encore plus nues!" ".

Alain Avello assure ne pas avoir écrit ces messages

Ces messages tombent sous le coup de la loi mais Alain Avello, le président du collectif Racine, rassemblant les "enseignants patriotes" est catégorique, il n'est pas à l'origine de ces publications.

" Je suis absolument sidéré. Quiconque me connait, sait très bien que ce sont des propos que je ne tiens pas. Je suis à mille lieues de ce genre d'horreurs que je condamne absolument " précise Alain Avello.

Alain Avello confirme que les commentaires ont bien été postés depuis son compte mais qu'il n'en est pas à l'origine, "Mon compte a sûrement été piraté". Le cadre frontiste s'en serait rendu compte grâce à l'appel du journaliste du buzzfeed. Les commentaires en question ont depuis été supprimés.

Piraté depuis deux ans à son insu

Alain Avello dit se souvenir avoir reçu des mails automatiques du réseaux social indiquant que son compte était utilisé à partir de connections inhabituelles. "Je n'y ai porté aucun crédit, je pensais que ce n'était pas important."

Avant d'avouer ne pas être très à l'aise avec l'utilisation de Facebook. " J'ai sûrement été imprudent en me connectant depuis des ordinateurs se trouvant en dehors de mon domicile", tente t-il d'expliquer.

Alain Avello dit être victime d'une cabale à quelques mois de l'élection présidentielle. " Mais je n'en suis évidemment pas l'auteur. Il n'y a rien de crédible. Les hauts cadres du parti le savent."

Alain Avello annonce qu'il va porter plainte dans la semaine.