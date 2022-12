Des mesures de sécurité dans le Gard avant le match France / Maroc

C'est la "nécessité de sécuriser la soirée de demi-finale de Coupe du monde de football qui opposera la France au Maroc et d’éviter tout trouble à l'ordre public" qui motive l'arrêté pris ce mardi soir par la Préfecture du Gard. Marie-Françoise Lecaillon, préfète du Gard, prend des mesures particulières concernant la réglementation en matière de détention, de transport et d’usages de carburants, d’artifices de divertissement, de bouteilles de gaz et de tous produits inflammables ou chimiques, ainsi que la consommation d’alcool sur la voie publique.

Renforts des forces de l'ordre

Pour les communes d’Alès, de Bagnols-sur-Cèze, de Beaucaire, de Nîmes, de Saint-Gilles et de Vauvert, sont interdits : la détention, le transport et l’usage des artifices de divertissements (catégories F1 à F4), des articles pyrotechniques (catégories T2 et P2) ainsi que tout dispositif de lancement de ces produits. Cette interdiction ne s'applique pas aux spectacles pyrotechniques dûment déclarés dans les délais réglementaires et tirés par des artificiers titulaires d'un certificat de qualification en cours de validité. •

Sont interdits également la distribution, le transport, la vente et l’achat de carburants et de tous produits inflammables ou chimiques dans des récipients transportables ainsi que la vente, la distribution et l’achat de bouteilles de gaz. Cette interdiction de livraison et de transport ne s'applique pas aux activités d’approvisionnement des points de distribution et des clients industriels.

Enfin, toute consommation d’alcool sur la voie publique, en dehors des établissements recevant du public dûment autorisés, est également interdite.

C'est une certitude : les forces de l'ordre seront massivement mobilisées dans le département, ce mercredi soir. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a ainsi annoncé dans la journée que "10.000 policiers et gendarmes, dont 5.000" à Paris et en région parisienne seraient mobilisés mercredi soir en France pour encadrer les célébrations en marge de la demi-finale du Mondial France-Maroc.