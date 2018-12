Des mesures de sécurité dans le Nord et le Pas-de-Calais après la fusillade de Strasbourg

Après la fusillade de Strasbourg ce mardi soir, les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais ont décidé de renforcer les patrouilles autour des sites "sensibles" comme les marchés de Noël. Des directives ont également été adressées aux maires et aux gestionnaires de centres commerciaux.

Après la fusillade de Strasbourg ce mardi 11 décembre, le ministre de l'Intérieur a activé le niveau "Urgence attentat" du plan Vigipirate sur tout le territoire national. Les deux préfectures du Nord et du Pas-de-Calais ont donc pris des mesures pour renforcer la sécurité autour des sites considérés comme "sensibles".

L'une de ces mesures, c'est le renforcement des effectifs de police et de gendarmerie, notamment dans les centres-villes : "Cela veut dire d'abord s'assurer que les effectifs soient déployés aux bons horaires et avec des patrouilles qui garantissent une présence suffisante, explique Michel Lalande, le préfet du Nord. Ce que je veux, c'est que les moyens engagés soient dissuasifs et qu'ils rassurent la population."

Après l'attaque mortelle de Strasbourg, les marchés de Noël seront particulièrement surveillés. Celui d'Arras, depuis ce mercredi, n'a plus que deux entrées au lieu de quatre et les fouilles au corps sont systématiques pour les visiteurs.

A Lille, les effectifs d'agents de sécurité ont été triplés pour sécuriser le village de Noël. "On n'exclue pas l'idée d'augmenter encore ce nombre notamment pour avoir des agents qui déambulent en permanence, aussi bien à l'extérieur du périmètre qu'à l'intérieur", explique Romuald Catoire, le président de la Fédération lilloise du commerce.

Les préfets ont également adressés des consignes aux maires et aux organisateurs d’événements sur la voie publique. Même chose pour les gestionnaires de centre commerciaux, afin que leurs agents de sécurité soient le plus vigilant possible lors des filtrages et des fouilles à l'entrée des magasins.