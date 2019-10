Des mesures de sécurité pour Halloween à Quimper

Quimper, France

Des petits monstres dans les rues, des sorcières qui tapent aux portes ... La soirée d'Halloween à Quimper sera bien encadrée selon la Préfecture du Finistère. A cause d'une "importante concentration de public et à des déambulations nocturnes tardives dans les rues de Quimper", le transport et la consommation d'alcool sur la voie publique et la vente d'alcool à emporter seront interdits dans le centre-ville de Quimper. Le périmètre d'interdiction concerne plusieurs rues (voir ci-dessous).

Les fumigènes, pétards, feux d'artifices ou les fusées sont également proscrites. Le Préfet interdit également "l'achat, la vente au détail, l'enlèvement et le transport de tout produit inflammable, explosif, ou chimique (acides, carburants, artifices)."

Ces mesures vont du jeudi 31 octobre à partir de 17h au vendredi 1er novembre à 12h.