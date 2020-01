Des mesures pour éviter les accidents fréquents sur la D 943 dans l'Yonne

Auxerre, France

Depuis 2012, on dénombre 20 tués sur la RD 943, pour 271 tués au niveau départemental. L'an dernier, six jeunes ont été tués sur cette route longue de 52 kms et bordée de platanes.

Alerte sonore et contrôle automatisé sont à l'étude

Une étude sur la pose d'un dispositif d'alerte sonore sur la chaussée va être lancée par le conseil départemental sur la RD 943, sur une distance de 6 kilomètres entre Brienon-sur-Armançon et Saint-Florentin.

Un groupe de travail technique, va être créé sur la question des obstacles latéraux pour l'ensemble du réseau routier départemental. Un système de contrôle automatisé va être étudié par la préfecture.

21 excès de vitesse en 3 jours

Le non-respect des règles, la vitesse, l'alcool et les stupéfiants sont à l'origine des accidents mortels survenus dernièrement. Les contrôles routiers vont donc être renforcés. 25 infractions ont encore été constatées dont 21 excès de vitesse lors des contrôles effectués entre le 14 et le 16 janvier.

Une banderole portant le message de prévention suivant « Alcool, stupéfiants : changeons nos comportements » a été mise en place sur le rond-point situé à l'entrée de Migennes, en direction de Brienon-sur-Armançon.

Une seconde réunion se tiendra le 27 janvier avec les maires des principales communes ainsi que les conseillers départementaux concernés par la D 943.