Des migrants dorment dans la basilique d'Alençon : l'Etat dénonce une occupation illégale

Des matelas dans la basilique d'Alençon : l'image est inhabituelle et inédite. Pour la première fois, des migrants ont dormi dans l'édifice religieux et pourraient bien rester au moins jusqu'à dimanche. "Nous nous sommes organisés pour que cinq personnes passent les nuits avec eux" prévient RESF 61. Et ce, en accord avec le prêtre de la paroisse, Loîc Gicquel des Touches.

Une occupation qui n'est pas du goût des services de l'Etat : "le préfet regrette et condamne les méthodes du collectif, qui occupe illégalement des lieux publics, la mairie puis la basilique. Il encourage les jeunes à se présenter en préfecture afin que leur situation puisse être examinée et une prise en charge organisée. Aucune solution pérenne ne pourra être trouvée tant que l’identité de ces jeunes et leur situation administrative ne seront pas établies." Pourtant, "Hébergés dans un premier temps par la ville d’Alençon, ils ont été pris en charge par l’État mercredi soir dans le cadre de l’hébergement d’urgence et ont été invités à se présenter en préfecture. Il s’agit de connaître leur identité et d’établir leur situation administrative, afin de définir l’orientation adéquate. Les jeunes ressortissants étrangers ne se sont pas présentés à la préfecture. Un hébergement leur a de nouveau été proposé par les services de l’État hier soir. Des chambres d’hôtels ont été réservées, et payées, mais cette offre d’hébergement a été refusée."

Les 6 jeunes mineurs originaires de Guinée et du Mali sont sous la menace d'une OQTF

Réseau Education Sans Frontière refuse en effet que ces jeunes mineurs, originaires du Mali et de Guinée, se présentent en Préfecture. C'est une "souricière" estime RESF puisque ces jeunes sont sous la menace d'une OQTF (Obligation de quitter la France).

Dans l'urgence, RESF a opté pour la basilique mais reconnait, à demi-mot, que ce n'est pas la solution la plus simple. C'est en tout cas celle qui a été choisie pour ce week-end, au moins.