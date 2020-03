Des migrants vietnamiens forcés de cultiver du cannabis dans le Montargois

3 migrants vietnamiens ont été contraints de cultiver du cannabis dans 2 fermes près de Montargis : 8 personnes ont été interpellées dans cette affaire inédite qui mêle drogue, filière d'immigration et travail forcé.

C'est une affaire de cannabis plutôt originale : une affaire mêlant drogue, filière d'immigration clandestine et travail forcé. En tout 8 personnes ont été arrêtées par les policiers de l'Ocriest (Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre). Le cerveau du trafic habite la banlieue parisienne, mais c'est bien dans le Montargois qu'était cultivé le cannabis, dans 2 fermes où des migrants vietnamiens étaient contraints de travailler.

2 sexagénaires du Montargois interpellés

Au centre de cette affaire, il y a un dealer et sa compagne qui écoulent du cannabis sur l'Essonne et le Val-de-Marne. Pour la production, ils louent 2 fermes près de Montargis : la propriétaire a 67 ans, son compagnon est également retraité et c'est lui qui met en contact le dealer avec une filière d'immigration vietnamienne.

Ainsi sont recrutés 3 migrants vietnamiens qui souhaitent rejoindre l'Angleterre. Pour financer leur voyage (estimé entre 20 000 et 40 000 euros), ils sont contraints de cultiver le cannabis. En 8 mois, 5 récoltes auraient ainsi été réalisées dans les 2 fermes, sur une production de 1 500 à 2 000 pieds - c'est une estimation, car les trafiquants, alertés par les jardiniers vietnamiens, ont eu le temps de détruire les plants de cannabis avant l'arrivée de la police. Du matériel avec des lampes et des bidons d'engrais a en revanche été saisi.

Le cannabis écoulé sur la banlieue sud de Paris et sur Montargis

Les enquêteurs soupçonnent également la fille et le gendre de la propriétaire des fermes d'avoir détourné une partie de la production du cannabis pour le revendre directement sur le Montargois : eux aussi ont été interpellés. Au total, sur les 8 personnes mises en examen, 3 ont été écrouées : le dealer et sa compagne, ainsi que le retraité du Montargois. Toutes les autres personnes ont été placées sous contrôle judiciaire.