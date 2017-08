DIRECT - Militaires de l'opération Sentinelle renversés à Levallois-Perret : six blessés dont deux graves

Des militaires de l'opération Sentinelle en faction à Levallois-Perret ont été renversés par un véhicule ce mercredi matin. Six sont blessés, dont deux gravement. Le véhicule est activement recherché.

Des militaires de l'opération Sentinelle ont été renversés par un véhicule à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ce mercredi matin vers 8 heures, "alors que les militaires sortaient de leur casernement place des Verdun" explique le Maire de Levallois-Perret Patrick Balkany. "Le véhicule était visiblement prépositionné avant la sortie des militaires, à une dizaine de mètres de là" ajoute le Maire. Six militaires sont blessés, dont deux gravement, mais leur pronostic vital n'est pas engagé selon la Préfecture de police. Aucun civil n'a été touché, les enquêteurs sont notamment en train d'étudier la vidéosurveillance. D'importants moyens sont mobilisés pour tenter de retrouver l'auteur des faits, un homme seul, au volant d'une BMW.

La police, les pompiers et le SAMU sont sur place, les deux militaires les plus gravement touchés ont été évacués vers l’hôpital militaire Percy à Clamart (Hauts-de-Seine). Les quatre autres ont été plus légèrement blessés et conduits à l'hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé (Val-de-Marne).

La Ministres des Armées Florence Parly est attendue sur place.

