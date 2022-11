Des militaires dont certains basés à Tours soupçonnés d'avoir fait "la mule" pour 4 000 euros

Quatre soldats sont mis en cause.

Quatre militaires ont été arrêtés la semaine dernière à Angers dans le Maine-et-Loire, selon le journal Ouest France . Tous sont basés à Tours, Orléans et Angers et ils ont été interpellés pour des soupçons de trafic de drogue. Ces quatre hommes, âgés de 22 à 23 ans, sont accusés d'avoir fait la "mule" : entre Cayenne en Guyane, dont ils sont originaires et les différentes villes.

Un des soldats, un Tourangeau est même suspecté d'avoir ingéré la cocaïne, 70 ovules au total après un vol depuis la Guyane. Une fois digérée, elle a été évidemment récupérée et retrouvée par les enquêteurs. Ils auraient reçu 4 000 euros pour jouer la "mule".

Le parquet d'Angers a ouvert une information judiciaire pour trafic de stupéfiants. Trois militaires ont été placés en détention provisoire, le quatrième est sous contrôle judiciaire.