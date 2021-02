Une quinzaine de militantes et militants féministes dénoncent des coups et blessures reçus en marge du rassemblement à l'appel de la "Manif pour tous" contre la PMA et la GPA ce dimanche 31 janvier à Dijon. Des hommes cagoulés les ont frappés alors qu'ils s'étaient réunis pour une contre manif.

Des militantes et militants pro GPA et PMA agressés à Dijon

"On ne veut pas laisser cette agression sous silence." Une quinzaine de militantes et militants féministes dénoncent les coups et blessures qu'ils et elles ont reçu en marge de la "Manif pour Tous" dimanche dernier dans le centre ville de Dijon. La vidéo de leur agression circule sur les réseaux sociaux. On y voit des hommes cagoulés et le visage masqué déloger et frapper ces militants venus tenir une contre-manifestation place de la République à Dijon.

Tout cela s'est passé une heure avant le départ de la mobilisation anti PMA et GPA qui a rassemblé entre 300 et 500 personnes, et qui s'est déroulé ensuite dans le calme entre la place de la République et la place Wilson. L'organisatrice de la "Manif pour Tous" n'approuve pas ces violences et assure qu'elles ne sont pas le fruit des manifestants de l'Alliance Vita.

Sur sa page Facebook, le collectif 25 Novembre écrit que "l'attaque a duré plusieurs minutes". Selon nos confrères de France 3, l'agression a été revendiquée sur la messagerie Telegram par deux groupes identitaires baptisés "Dijon Nationaliste" et "Vandal Besak".

Aucune enquête n'est pour l'instant ouverte car les militants féministes n'ont pas porté plainte.