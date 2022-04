Des militants anti-élevage condamnés : "l’association de malfaiteurs enfin reconnue" réagit la FDSEA

Le jugement a été rendu dans l'affaire des 9 militants animalistes ce jeudi 31 mars qui avaient comparu devant le tribunal du Mans pour des intrusions dans des élevages, ainsi que des vols d'agneaux, dans des exploitations en Sarthe, dans l'Eure et en Mayenne.

Les 9 accusés ont été condamnés à des peines de 4 à 10 mois de prison avec sursis et à des heures de travaux d'intérêt général. Quatre d'entre eux ont même été condamnés pour association de malfaiteurs. Vincent Aubry, le porte-parole des antispécistes a quitté le tribunal en lançant "on sauve des vies et on est condamné pour association de malfaiteurs". Il estime que cette décision de justice va pousser les activistes à radicaliser leurs actions.

La FDSEA, partie civile dans cette affaire, se félicite, pour sa part, du jugement : "l'association de malfaiteurs est enfin reconnue" explique, dans un communiqué, le syndicat agricole, "une décision inédite par l’ampleur de ce procès et la culpabilité reconnue pour l’ensemble des prévenus, qui pourra, nous l’espérons, faire désormais jurisprudence lors de prochains procès".

Au mois de novembre, une seconde partie de ce procès se jouera au civil, "visant notamment à infliger des peines financières aux condamnés, pour réparations des préjudices moraux et financiers des victimes" précise la FDSEA.