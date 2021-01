Des militants d'extrême-droite mènent une "opération anti-migrants" dans les Pyrénées, les élus s'indignent

Comme ils l'avaient fait dans les Alpes en 2018, les militants d'extrême-droite de Génération Identitaire ont récidivé dans les Pyrénées, ce mardi 19 janvier. Ils se sont positionnés autour du col du Portillon (Haute-Garonne), frontalier entre la France et l'Espagne, pour mener une opération qu'ils qualifient "d'anti-migrants".

Le col du Portillon est situé au milieu de la chaîne des Pyrénées, entre la vallée de Luchon, en France, et le Val d'Aran espagnol. Il est fermé depuis quelques jours par les autorités françaises, comme d'autres cols pyrénéens, pour raison de sécurité face à la menace terroriste. Le Portillon, souvent enneigé l'hiver, n'est pourtant pas un axe de passage majeur. L'essentiel du trafic routier France-Espagne ayant lieu par le Pont du Roi, le long de la Garonne, près de la commune de Fos (Haute-Garonne).

Les élus demandent au préfet d'intervenir

Cette opération de l'extrême-droite, révélée par plusieurs médias en début d'après-midi, fait vivement réagir les élus locaux. Dans une déclaration commune, Georges Méric, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, Joël Aviragnet, Député de la Haute-Garonne, et Eric Azémar, maire de Bagnères-de-Luchon condamnent les agissements de Génération Identitaire : "Face au coup de force de l’extrême droite, nous demandons à l’Etat de réagir fermement".

Selon les quatre élus, cette opération n'a pour seul but de "permettre à ces extrémistes de développer leur discours de haine". Ils demandent au "Préfet de la Haute-Garonne de mettre fin fermement et sans délais à ce coup de force, indigne et contraire aux valeurs de la République et de notre territoire".

En avril 2018, Génération Identitaire avait mené une opération similaire dans les Hautes-Alpes. Trois membres avaient été condamnés par le tribunal de Gap en première instance, avant d'être relaxés en appel, le 16 décembre dernier.