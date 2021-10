Des militants de Génération Zemmour agressés dans le quartier du Mirail à Toulouse

Plusieurs militants de Génération Zemmour expliquent avoir été agressés dans le quartier du Mirail, dimanche soir, vers 21 heures. L'altercation a eu lieu au sein de l'université Jean-Jaurès, alors que les militants collaient des affiches à l'effigie d'Eric Zemmour. Les 16 colleurs d'affiches ont été insultés et menacés par une dizaine de jeunes habitants du quartier.

"Dès les premières affiches collées, deux personnes en scooter sont venues nous insulter", raconte Jules Turin, responsable départemental de Génération Zemmour en Haute-Garonne. "Puis d'autres les ont rejoints pour nous arracher les affiches et continuer à nous insulter. C'était vraiment une cohue générale", se souvient le jeune militant de 21 ans.

L'un des colleurs d'affiches à filmé la scène avec son smartphone. D'après les militants de Génération Zemmour, l'un des jeunes habitants du Mirail était armé d'un couteau.

Des insultes et des affiches de Zemmour déchirées. Rapidement, les militants pro-Zemmour décident de partir. "On a vu que de toute façon, on n'allait pas pouvoir continuer le collage donc malheureusement, on a dû partir au bout de 15 minutes", explique Jules Turin.

"On y retournera." - Victor Filippi, militant de Génération Z

Les militants de Génération Zemmour se doutaient qu'ils ne seraient pas les bienvenus dans le quartier du Mirail. "On connaît le milieu, alors on a essayé de prendre nos précautions en y allant un dimanche soir, assez tard, pour qu'il y ait le moins de personnes sur place. On savait que ça n'était pas 100 % sécuritaire", avoue Victor Filippi, responsable régional de Génération Zemmour en Occitanie et étudiant en droit à l'Université Toulouse Capitole.

Les militants visaient en particulier l'université Jean-Jaurès lors de cette action de collage. "On est là pour montrer que le Mirail n'est pas un bastion d'extrême gauche. Il y a des étudiants de tout bord politique, alors on va revenir pour coller nos affiches", affirme Victor Filippi. "Il n'y a pas de provocation, mais tant qu'il y aura des gens prêts à nous écouter, on y retournera", poursuit-il.

Plusieurs militants ont annoncés qu'ils allaient porter plainte après l'altercation qui s'est produite dimanche soir.