Depuis sa création en 2011, la pièce "Sur le concept du visage du fils de Dieu" est la bête noire de catholiques extrémistes, qui jugent cette oeuvre "blasphématoire". Ce mardi soir au Mans, une vingtaine de militants d'extrême-droite ont manifesté devant le théâtre des Quinconces, où la pièce est programmée pour deux représentations. Dans la nuit de lundi à mardi, le théâtre avait déjà été la cible d'actes de vandalisme.

Royalistes et membres du Front national

Fumigènes bleus et rouges, banderole "stop christianophobie", ils sont venus exposer leur point de vue aux spectateurs, à l'entrée du théâtre. Parmi eux, des membres du groupuscule royaliste et nationaliste Action Française et des membres du Front national, dont le conseiller municipal FN Louis Valmenier. Celui-ci avait demandé au maire PS Jean-Claude Boulard d'interdire la pièce : "La France a des racines chrétiennes", affirme-t-il, "je n'ai pas envie de financer avec mes impôts une pièce qui insulte le visage du Christ".

Les spectateurs choqués par "une volonté de censure"

Du côté des spectateurs, dont certains revendiquent leur foi catholique face aux manifestants, cette action est perçue comme une volonté de censure intolérable : "Je n'ai pas besoin de ton information", tempête un homme à l'adresse d'un manifestant, "tu peux te torcher avec !".

Le diocèse du Mans n'appelait pas à ce rassemblement, auquel un seul prêtre était présent, venu d'Angers. Une seconde représentation de "Sur le concept du visage du fils de Dieu" est programmée ce mercredi à 19H au théâtre des Quinconces, au Mans.