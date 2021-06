Des militants de la France Insoumise en Dordogne portent plainte contre le youtubeur Papacito

Six militants se sont retrouvés ce vendredi pour déposer leur plainte au tribunal de Périgueux. Photo d'illustration

Six militants de la France Insoumise se sont retrouvés ce vendredi 11 juin vers 16 heures pour déposer leur plainte au tribunal de Périgueux. En tout, une quinzaine de plaintes doivent être déposées et envoyées en Dordogne selon le parti. Les militants comme Pascale Martin, tête de liste en Dordogne pour les élections régionales, présente ce vendredi devant le tribunal, se disent extrêmement choqués et indignés par cette vidéo.

Les militants d'LFI réagissent après la diffusion d'une vidéo de Papacito. Dans cette vidéo intitulée "le gauchisme est-il pare-balle ?" le youtubeur connu pour ses positions d'extrême droite s'était filmé en train de tirer avec différentes armes sur un mannequin présenté comme un électeur de Jean-Luc Mélenchon.

Le parquet de Paris ouvre une enquête

Suite à la diffusion de cette vidéo, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "provocation" au meurtre contre le youtubeur. L'enquête a été ouverte mercredi du "chef de provocation publique non suivie d'effet à la commission d'atteintes à la vie ou à l'intégrité des personnes".

Le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel a également annoncé qu'il allait porté plainte car les militants communistes sont également désignés comme cibles dans la vidéo.