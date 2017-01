Des militants pro-Palestiniens mobilisés devant le Palais de justice de Metz

Ce mardi, une cinquantaine de manifestants pro-Palestiniens sont venus soutenir le président du collectif Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) de Moselle. Il est jugé pour avoir encouragé des pharmaciens messins à suspendre la vente de médicaments issus du laboratoire israélien Téva.

Devant le Palais de justice de Metz, une cinquantaine de manifestants scandent le même refrain : "Relaxe pour Richard"'. En tant que président du comité mosellan Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS), ce retraité est jugé par le tribunal correctionnel messin pour " provocation à la discrimination en raison de l'origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion" . Richard Srogosz est accusé d'avoir encouragé des pharmaciens messins à boycotter les médicaments du laboratoire israélien Téva. Les faits remontent à février 2015.

Dans son pull jacquard, il nie en bloc les accusations d'antisémitisme du laboratoire à son encontre :

Quand nous avons fait cette action il n'y avait aucune provocation. Et en plus de ça il faut savoir qui discrimine puisque nous luttons précisément contre la politique d'Israël qui n'accorde aucun droit aux Palestiniens. Le BDS est un mouvement anti-raciste, anti-guerre et anti-colonial. Richard Srogosz, prévenu.