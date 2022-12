Des milliers d'armes et munitions récupérées en Haute-Vienne et Corrèze en une semaine

En Corrèze, plus de 1.500 armes et près de 58.000 munitions ont été abandonnées aux forces de l'ordre, en une semaine.

Des milliers d'armes et de munitions ont quitté les caves, greniers et autres cachettes où elles se trouvaient suite à une vaste opération d'abandon d'armes organisée dans toute la France par l'Etat, durant la semaine écoulée. En Corrèze, 1.200 fusils de chasse ont ainsi été récupérés par les forces de l'ordre, ainsi que 312 armes de poing et 30 armes blanches. Par ailleurs, le bilan fait état de près de 58.000 munitions confiées à leurs bons soins. Un volume conséquent qui dépasse les attentes des policiers et gendarmes. Plus surprenant encore, le bilan de la préfecture de la Corrèze fait aussi état de 3 baïonnettes et 5 canons restitués.

En Haute-Vienne, où le bilan définitif n'a pas encore été communiqué, l'opération avait également démarré très fort. 317 armes avaient été abandonnées rien que pour le week end dernier. 69 avaient par ailleurs été déclarées par leurs propriétaires, qui ont ainsi régularisé leur situation. Des chiffres qui ont grimpé avec l'afflux de retours enregistrés durant la semaine dans les commissariats et gendarmeries. En Corrèze, autour de 400 régularisations ont été faites en une semaine, pour quelques 700 armes désormais détenues en toute légalité.

Des armes vouées à la destruction

Une fois contrôlées, les armes récupérées en Haute-Vienne et en Corrèze seront transférées à Bordeaux, où leur destruction est programmée. Certaines devraient toutefois y échapper, car dans le lot il peut aussi y avoir des armes de collection ou des armes remontant à la période de la Résistance, qui peuvent avoir une valeur historique. Dans ce cas, elles pourront être confiées à des musées.