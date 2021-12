Des milliers de briquets, 3000 flacons de parfum : l'impressionnant butin d'un employé de Leclerc à Royan

C'est une histoire hors-norme... Les policiers ont arrêté un employé de Leclerc à Royan, lundi, pour des vols de lunettes. Imaginez la surprise des policiers quand ils perquisitionnent chez le quinquagénaire. Ils tombent nez à nez avec : des milliers de briquets. Ils les pèsent : 200 kilos rien que ça! Valeur marchande : 70 000 euros. A côté, des chaussures de sécurité, des montres, des crèmes, 3000 flacons de parfum. Et plus inattendu : des allume-feu, des roulettes de caddies ou des gants de jardinage! Ca se monnaie bien sur les brocantes par exemple. L'homme en vend aussi à ses connaissances. Et ça rapporte plutôt pas mal. "Il avait un train de vie, au dessus de ses moyens" selon les enquêteurs, sans pour autant être très luxueux.

Il travaillait depuis une vingtaine d'années chez Leclerc

Comment ce salarié, qui travaille depuis une vingtaine d'années chez Leclerc, s'est fait prendre? Et bien ça fait un petit moment que la direction a des soupçons. Il traine près de réserves où il ne doit pas aller. Et c'est lundi, qu'il est pris en flagrant délit. Sur lui 6 paires de lunettes de soleil, montant 200 euros. Et la suite : arrestation, perquisition et remise en liberté en attendant la fin de l'enquête. Parce qu'il y a beaucoup de vérifications à faire. Visionner les vidéos surveillance, recueillir des témoignages. Le manège aurait duré plusieurs années... Si le préjudice se monte pour le moment, avec les objets trouvés, à 100 000 euros. Pour les policiers royannais, pas de doute, ce n'est qu'une toute petite partie du butin.

Le salarié indélicat a été licencié.