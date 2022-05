Deux hommes interpellés en possession de tabac de contrebande ont été mis en examen cette semaine à Limoges. Ils étaient en possession de 107 cartouches de cigarettes et 280 paquets de tabac à rouler, qui n'étaient normalement pas destinés à la vente en Europe.

Des cigarettes et du tabac de contrebande saisis à Limoges

C'est le comportement suspect d'un jeune circulant en scooter, mardi dernier, qui a permis à une patrouille de police de Limoges de faire une belle prise de tabac de contrebande. Le jeune homme est repéré au petit matin, en train de refermer rapidement le box où il a rangé son véhicule. Il se débarrasse des clés du garage au moment où les agents de la brigade anticriminalité viennent le contrôler, mais revient plus tard avec un complice pour forcer ce box, sans se douter que les policiers l'ont placé sous surveillance.

Les deux suspects récupèrent un sac rempli de 107 cartouches de cigarettes et un carton contenant 280 paquets de tabac à rouler. Ils prennent la fuite mais sont rapidement retrouvés par les agents, qui saisissent également deux ordinateurs portables et 1620 euros d'argent liquide. Le jeune homme de 22 ans reconnait avoir déboursé 4.000 euros pour acheter le tabac, qui provient de lots livrés en Andorre et n'était pas destiné à la vente en Europe. L'autre homme, âgé de 37 ans, nie son implication. A l'issue de leur garde à vue, les deux hommes ont été mis en examen. Ils sont convoqués devant la justice le 16 septembre prochain.