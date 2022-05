Des milliers de personnes mises à l'abri à Grimaud dans le Var à cause d'un incendie dans un camping

Un feu impressionnant s'est déclaré en fin d'après-midi avant 17h ce mardi au camping des Prairies de la Mer à Grimaud dans le Var. Une vingtaine de mobil-home sont touchés et détruits. Le feu s'est propagé très rapidement à cause des bouteilles de gaz qui étaient entreposées dans les logements et qui ont provoqué des sautes de feu en explosant les unes après les autres.

2.500 campeurs présents dans le camping, selon le gérant de l'établissement, ont été mis en sécurité, tout d'abord évacués sur la plage avant d'être dirigés vers d'autres bungalows dans une zone du camping sécurisée.

Une cinquantaine de pompiers sont sur place, pour encadrer les personnes sur place et contenir cet incendie. Le feu s'est également propagé à la végétation environnante. Après 18h l'évolution de l'incendie semble favorable. Cet incendie a également mobilisé une vingtaine de gendarmes de la compagnie de Gassin et de l'escadron départemental de sécurité routière A 18h, aucune victime n'est à déplorer mais les images sont impressionnantes.

