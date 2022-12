Des milliers de personnes ont rendu hommage à Aymen le jeune ado tué à Montpellier aprés le match France/Maroc

Plus d'un millier de personnes ont assisté à l'enterrement d'Aymen, 13 ans, au cimetière de Grammont

Au moins 3000 personnes ont d'abord participé à un temps de prière à la grande mosquée Averroès, dans le quartier de la Mosson...

Puis plus d'un millier ont ensuite pris la direction du cimetière de Grammont ou le jeune Aymen a été enterré dans le carré musulman.

Les parents du jeune garçon n'ont pas pris la parole mais ont fait preuve de beaucoup de dignité.

Beaucoup de jeunes ados, camarades de classes ou amis d'Aymen, étaient aussi présents. Certains portaient des sweet-shirts ou figurait le prénom du jeune Aymen.

Seul son grand frère de 20 ans, Saïd, s'est exprimé.

D'abord pour remercier les milliers de personnes qui sont venus honorer la mémoire de son petit frère.

"On ne s'attendait pas à ce que autant de personnes viennent partager notre douleur. Et je tiens à les remercier. On a tous perdu un petit frère. C'était un petit ado de 13 ans, gentil, qui ne demandait rien à personne. Il s'amusait juste avec ses collégues."

Une nouvelle fois, Saïd a souhaité aussi lancer un appel au calme, même si à présent, il a toujours été respecté.

Le grand frère d'Aymen a précisé que les communautés musulmane et gitane (dont fait partie le jeune qui a tué Aymen) étaient sur la même longueur d'onde.

"Nous attendonc maintenant que la justice fasse son travail. Qu'il soit interpellé et jugé. Ce n'est pas à nous de le chercher" a t-il conclu.

Le jeune chauffard, qui a été identié, est toujours en fuite.