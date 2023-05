Fin du Teknival 2023 : teufeurs ravis, autorités soulagées

Une file de voitures ininterrompue fend le champ où se déroule le Teknival à Villegongis depuis jeudi. En cette fin de week-end de l'Ascension. Après un envahissement de terrain privé illégal à Villegongis dans la nuit de mercredi à jeudi et les craintes des autorités qui ont vu plus de 30.000 fêtards rassemblés au plus fort de l'évènement, le bilan de ces 4 jours et 3 nuits de festivités est heureusement plutôt satisfaisant pour la préfecture. Stéphane Bredin le préfet de l'Indre estimait encore hier soir que le nombre de prises en charge pour des problèmes restait "contenu, pour un évènement de cette taille".

Les bouchons ont été très importants à la sortie du Teknival en raison de l'importance du nombre de véhicules et les contrôles des gendarmes © Radio France - Pierre Frasiak

30 transferts vers les hôpitaux au cours du week-end

A 22h dans un communiqué la préfecture annonçait les chiffres suivants :

- Moins de 10.000 festivaliers étaient encore sur place.

- Un dispositif de gendarmerie a mobilisé 434 militaires.

- Entre 200 et 400 véhicules sont contrôlés chaque heure sur le principal point de contrôle en sortie du Teknival depuis le dimanche matin. Entre 14h et 17h, les militaires ont ainsi contrôlé 4.655 personnes (22.585 en cumulé sur 4 jours) et 2.503 véhicules (9485 en cumulé), permettant la verbalisation de 8 conduites sous stupéfiants (62 au total), 3 conduites sous l'emprise d'un état alcoolique (15 au total), 10 détentions de stupéfiants (307 au total) et 23 infractions diverses (123 au total).

Sur le plan sanitaire et médical, Les secouristes ont cumulé 537 prises en charge sur le site, dont 58 cet après-midi ; le SDIS comptabilise en cumulé 122 entrées au PMA (10 UA, 109 UR et 3 impliqués). Au total, 30 personnes ont été évacuées vers les centres hospitaliers de Châteauroux et Tours pour des problèmes de malaise, consommation de produits psychoactifs, morsures de serpent et une personne brûlée.

Teknivaliers ravis

L'évacuation du site s'est faite dans le calme et même si la drogue a bien évidemment largement circulé tout au long de la fête il semble que la fête ait été bon enfant. Nao, la trentaine a vécu une expérience extraordinaire : "Cela n'a rien à voir avec les autres festivals, c'est immense, il y a des truc de ouf, des murs et des artistes partout". Angie, la vingtaine participait à son premier Teknival : "J'ai adoré, quand il y en aura un nouveau je serai de la partie. Tout le monde est très respectueux dans la joie et la bonne humeur et les gens s'autogèrent bien j'adore".

Déchets à gérer ?

Reste le problème du nettoyage du champ. Les bénévoles d'associations présents et les responsables de la gestion des déchets désignés en urgence ont souligné une bonne discipline des festivaliers. Les déchets étant régulièrement apportés dans les bennes mises à disposition. Thierry Jolivet, patron de Locabenne 36 estimait à 15 tonnes les déchets récoltés au dimanche après-midi et soulignait que très peu d'ordures restaient au sol mais le président de la communauté de communes Levroux-Boischaut-Champagne Alexis Rousseau-Jouhennet souligne que des campements ont également été établis dans la forêt voisine du champ et qu'il faudra aussi faire des vérifications dans ce secteur une fois l'ensemble des teknivaliers partis.