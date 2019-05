Des modifications de circulation dans les Alpes Mancelles pour le tournage de l'émission Top Gear France

Sarthe, France

Ils vont foncer sur les routes des Alpes Mancelles. L'équipe de Top Gear France, l'émission diffusée sur RMC Découverte, tourne un épisode en Sarthe, lundi 27 et mardi 28 mai. Pour permettre à Philippe Lellouche, Bruce Jouanny, Le Tone et Le Stig, les animateurs, d'appuyer sur le champignon, le plan de circulation subira quelques modifications. Les habitants des communes de Sainte-Sabine-sur-Longève, La Bazoge, Lavardin, Saint-Léonard-des-Bois et Mont-Saint-Jean sont concernés par ces changements. Le tournage aura lieu sur les routes départementales D38, D82, D105, D112, D161 et D258.

Vitesse maximale autorisée sur les zones de tournage : 50 km/h

Les équipes de tournage de BBC Studios, la société de production du show, se chargeront de la signalisation temporaire. Sur les zones de tournages, d'une centaine de mètres, la vitesse sera abaissée à 50 km/h. Les équipes mettront en place une circulation alternée grâce à des panneaux mobiles ronds. Ils ont une face verte pour signifier aux voitures qu'elles peuvent passer. L'autre côté est rouge pour demander aux voitures de s'arrêter.

Aux abords des zones de tournage, la vitesse sera limitée à 70 km/h. Dépassements et stationnements y seront interdits. Lors du tournage, la circulation sera totalement interrompue toutes les dix minutes, pendant deux ou trois minutes. Le temps pour les animateurs de réaliser quelques pointes de vitesse, des dérapages, voire, pourquoi pas, quelques cascades.