Des Montpelliérains crient à l'arnaque après un rendez-vous avec une société douteuse

Montpellier, France

Lorsqu'ils sont sortis de cette réunion atypique, Georges et Régine ont immédiatement compris qu'ils avaient été arnaqués. Le couple d'octogénaires raconte le déroulé des événements : "On reçoit un coup de téléphone et un courrier qui nous dit 'vous avez gagné' tel objet, il faut vous rendre à une réunion. Nous y allons, ça se passe dans un hôtel, nous sommes accueillis par une personne qui nous dit qu'il est médecin. Il nous met en confiance." Une dizaine de couples ont répondu présent à l'invitation. "Uniquement des personnes âgées et seulement des couples", précise Régine. Les femmes sont priées de s'asseoir devant, les hommes derrière, si bien qu'ils ne peuvent pas communiquer.

Nombreux cadeaux

L'homme qui se présente comme médecin demande à l'assemblée si certains souffrent d'arthrose ou de mal de dos. Beaucoup répondent que oui. La solution présentée : un matelas censé redonner du tonus et éliminer les douleurs. "Tout était merveilleux, on allait retrouver les gestes de nos vingt ans", ironise Georges après coup. En plus du matelas, les participants se voient offrir une tablette tactile et divers objets pour leur bien-être. Mais avant de repartir, une caution de 1999,99 euros est demandée. Elle sera remboursée six mois plus tard, après utilisation, d'après les explications de l'entreprise dont les participants ne découvrent le nom, Magnetovitum, qu'une fois le contrat entre les mains.

Georges, octogénaire montpelliérain, a compris s'être fait arnaqué après la réunion. Il a fait opposition sur le paiement. © Radio France - Adrien Serrière

Des dizaines de signalements sur internet

La société Magnetovitum fait l'objet de nombreux signalements sur internet et les réseaux sociaux. Le scénario se répète aux quatre coins de France : "plus de réponse au téléphone ni aux derniers mails après encaissement des 3 échéances de chèque. Le matériel ne fonctionne pas du tout, les réclamations sont vaines", écrit une internaute. Beaucoup affirment avoir porté plainte.

Michèle Bernarda, juriste de l'association de consommateurs CLCV, prône la vigilance lors de ce type de démarchages : "Quand une personne est sollicitée, qu'on vient la chercher dans une démarche commerciale, il faut faire attention". La démarche même, une réunion pour obtenir des cadeaux, est déjà "un peu surprenante" pour Michèle Bernarda. Il faut savoir que ces ventes "hors établissement", qu'on pourrait comparer à de la vente à domicile, ont des règles "bien spécifiques", précise la juriste : "en principe, le professionnel qui vous laisse un bien n'a pas le droit de vous demander de contrepartie financière dans les sept jours".

En cas de doute, la juriste recommande de "ne pas céder, ne pas donner ses coordonnées" et si c'est trop tard et qu'il n'y a pas de formulaire de rétractation, il reste la possibilité de contacter une association de consommateur et de saisir la répression des fraudes.