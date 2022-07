Les gendarmes ont arrêtés trois motards ce dimanche 3 juillet car ils étaient en grave excès de vitesse. Les motos ont été saisies et les permis retirés.

Des motards arrêtés à plus de 150 km/h sur une route limitée à 50 en Dordogne

Trois motards qui roulaient beaucoup plus vite que la vitesse maximale autorisée ont été arrêtés ce dimanche par les gendarmes de la Dordogne. Entre 7h et 11h, les militaires ont interpellés trois motards qui roulaient sur la D936 au niveau de la commune de Lamonzie-Saint-Martin à 174, 179 et 150 km/ heure au lieu de 50.

Les permis ont été retirés

Les trois motards, âgés de 30 à 50 ans, deux hommes et une femme sont originaires de la Dordogne selon les gendarmes. Leurs motos ont été saisies et mise à la fourrière. Les permis ont été retirés.