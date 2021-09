Des mousses au chocolat aux anchois à Collioure !

C'est une première en France et l'une des cartes les plus surprenantes : un bar à anchois vient d'ouvrir à Collioure, dans les Pyrénées-Orientales. On y déguste des anchois de l'entrée jusqu'au dessert !

Les anchois, ce n'est pas que sur les pizzas ! Un bar à anchois a ouvert cet été à Collioure. Le patron Rémy Desclaux y a concocté une carte particulièrement originale : "Nous proposons des plats uniquement avec de l'anchois. Nous avons des sushis, tapas, tartares mais aussi en dessert avec des panacottas et mousses au chocolat aux anchois ! Le chocolat se marrie très bien avec le sel de l'anchois et après on mélange avec du spéculos et de la noix de coco, et ça donne un résultat intéressant." Et ce n'est pas tout : le chef du bar travaille en ce moment sur des churros aux anchois ! "Le but c'est que des gens qui n'aiment pas l'anchois le redécouvre sous d'autres formes."

Casser les codes autour de l'anchois

Ce bar à anchois, Rémy Desclaux y pense depuis longtemps. "C'était une volonté pour faire découvrir nos produits mais aussi casser les codes autour de l'anchois". Rémy Desclaux fait partie de la célèbre famille qui prépare des anchois dans ses ateliers de salaison de Collioure depuis plus d'un siècle.