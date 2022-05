Des moutons mutilés dans l'ouest du département, les élus appellent à la vigilance

Des moutons volés, dépecés et mutilés : ces actes se multiplient, ces derniers jours, sur le territoire de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, selon Stéphanie Maubé. Maire de Lessey, également éleveuse, l'élue explique : "On a retrouvé récemment des viscères de moutons, qui avaient été abattus dans les champs, pour voler leur viande. Dans mon troupeau, un de mes animaux s'est fait casser deux pattes, j'ai dû le faire euthanasier. Le lieutenant de gendarmerie m'a dit qu'il y a une recrudescence de délits autour de moutons qui se font voler et tuer. Il ne m'a pas précisé combien."

Quelles peuvent être les raisons ?

Stéphanie Maubé pense savoir pourquoi cela se produit : "On est dans un département dans lequel il y a beaucoup de petits troupeaux, avec des moutons qui se laissent approcher. En plus, en ce moment, on arrive à la saison où les agneaux sont bons à manger, donc ça attise la convoitise de beaucoup de voleurs. _Surtout dans les espaces comme les prés salés_, là on se trouve dans le domaine public maritime, tout le monde peut y accéder. Il n'est pas illégal, pour un promeneur, de marcher au milieu des moutons, ce qui augmente le risque que des voleurs côtoient des troupeaux."

L'appel à la vigilance

La maire de Lessey a abordé le sujet, lors de la réunion du conseil de la communauté de communes, mardi 24 mai : "Il me paraissait important de prévenir tous mes homologues maires de communes rurales, d'encourager leurs habitants à porter plainte, s'ils se faisaient voler ou mutiler un de leurs moutons."

Selon Stéphanie Maubé, les propriétaires de petits troupeaux, souvent des particuliers, n'ont pas le réflexe d'aller porter plainte à la gendarmerie, par peur de ne pas être aux normes, "en termes de boucles électroniques aux oreilles, vaccins, etc. On ne doit pas hésiter à porter plainte, pour la gendarmerie c'est important de recenser tous les cas de vols, de mutilations d'animaux, afin qu'eux aussi puissent mettre en place plus de rondes préventives, dans les petites routes de campagne."

L'élue appelle aussi à la solidarité entre voisins, s'ils voient, par exemple, "des véhicules inhabituels tourner."