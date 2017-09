Des moyens humains et matériels pour la cité judiciaire de Nancy

La cité judiciaire de Nancy va pouvoir fonctionner normalement. Le ministère de la Justice vient de lui attribuer une enveloppe budgétaire pour effectuer des travaux de confort et de sécurité ainsi que des renforts humains pour traiter les nombreux dossiers en attente de traitement.

Au printemps dernier, la situation était catastrophique : des locaux vétustes et pas très fonctionnels, des personnels en souffrance. Plus de 20% des postes étaient non pourvus, soit en raison de demandes de mutations, soit à cause d'arrêts maladie dus à la surcharge de travail. Les manques étaient tels que plus de 2000 jugements dont un quart de peines de prison ferme ne pouvaient être exécutés.

Risques psychosociaux majeurs

Une situation intenable que les chefs de juridiction, les magistrats, les avocats ou encore les syndicats ont dénoncé auprès de la chancellerie précisant même que les risques psychosociaux étaient majeurs.

Le message a été manifestement bien reçu puisque le ministère a décidé en cette rentrée de septembre d'allouer de nouveaux moyens au TGI.

Les bureaux et les salles d'audience seront rénovés

9 postes de personnels administratifs viendront soulager les services du greffe pour le traitement des dossiers. Une enveloppe de plus de 300 000 euros servira à la rénovation des bureaux et des salles d’audience. On est encore loin du compte des besoins réels de la cité judiciaire mais les syndicats saluent un mouvement positif qui permettra à la justice de fonctionner normalement à Nancy.